Температурный рекорд будет побит: москвичи столкнутся с «рубиновым» январем

Стало известно, что среднемесячная температура в столичном регионе будет на 4–5 градусов выше нормы. Такое явление называют «рубиновым».
Синоптики отмечают, что рекорд 1973 года по температурным показателям будет побит.
«Теплый финал декабря будет по эстафете передан грядущему январю с бонусом. Новый год стартует с рекордного тепла, которого не было в Москве ровно полвека», — заявил эксперт.
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«В условиях дождливой погоды дневная температура воздуха в городе повысится до +3... +5, а это претензия на рекорд, который держится с 1973 года, когда метеорологи на метеостанции ВДНХ зафиксировали температурный максимум — плюс 4,2», — добавил Тишковец в беседе с ria.ru.
К слову, количество осадков в январе будет в пределах нормы.
«В целом среднемесячная температура января прогнозируется на 4–5 градусов теплее многолетних значений, что для середины зимы является существенной аномалией. На карте такое температурное отклонение выглядит рубиновым цветом, как пятиконечные рубиновые звезды башен Московского Кремля», — заключил эксперт.