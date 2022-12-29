Пухлощекий блондин: Сивов заснял подросшего сына Нюши в пижамке Супермена и наушниках

Недавно Нюша приехала в Москву, а потом отправилась на гастроли. А вот Сивов остался в Дубае с детьми. У него есть еще два сына от первого брака. На этот раз он посвятил день своим наследникам. Муж певицы поделился трогательным кадром, на котором запечатлел годовалого сына. Саффрон сидел в костюме Супермена и наушниках. Он смотрел прямо в камеру.

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