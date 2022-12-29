Пухлощекий блондин: Сивов заснял подросшего сына Нюши в пижамке Супермена и наушниках

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она смогла стать одной из самых популярных персон в России. Певица в этом году переехала жить в Дубай. Он пояснила, что там удобнее работать ее мужу Игорю Сивову. Пара вместе уже пять лет. Артистка подарила избраннику двоих детей — дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.
Недавно Нюша приехала в Москву, а потом отправилась на гастроли. А вот Сивов остался в Дубае с детьми. У него есть еще два сына от первого брака. На этот раз он посвятил день своим наследникам. Муж певицы поделился трогательным кадром, на котором запечатлел годовалого сына. Саффрон сидел в костюме Супермена и наушниках. Он смотрел прямо в камеру.
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Саффрон Сивов. Фото: соцсети звезды
Также Сивов поиграл с дочкой и одним из старших сыновей. Примечательно, что ему легко удается найти общий язык с наследниками. Муж Нюши даже написал книгу и выпустил марафон, чтобы помогать родителям с воспитанием малышей. Поклонники восхитились Саффроном. Многие считают, что голубоглазый блондин очень похож на отца.
Игорь Сивов с сыном и дочкой. Фото: соцсети звезды