«Полетели дальше! Люблю»: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отпраздновали годовщину свадьбы

Примечательно, что Анна живет в Вене. 29 декабря певица трогательно поздравила своего мужа с годовщиной свадьбы. Даже если супруги находятся в разных странах, они всегда держат связь. Артистка выложила фото с торжества, где она предстала в свадебном платье с фатой. Юсиф был в черном смокинге.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».