Татуированная «Уэнсдэй» с пивным животом: Джиган исполнил танец из популярного фильма

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин) не остался в стороне от последнего тренда социальных сетей и попытался изобразить танец Уэнсдэй Аддамс из нового сериала Netflix.
Видеозапись танцев Дениса опубликовала на своей странице в соцсети его жена Оксана Самойлова. На видео рэпер в обтягивающих шортах и шлепанцах смешно кружится и совершает забавные движения руками, подражая героине фильма.
Тот же танец повторила и сама Оксана, вместе со своими старшими дочками Ариелой и Леей. Их вариант оказался более близким к оригиналу, тем более что у всех трех были костюмы и парики Уэнсдэй.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Напомним, что в начале декабря Денис и Оксана сыграли свадьбу. Они расписались 10 лет назад, но тогда не были богаты, а потому не могли себе позволить масштабное празднование.
Сейчас, когда денег у пары хватает, свадьба была организована по высшему разряду. По оценкам СМИ, на праздник было потрачено более 25 миллионов рублей.