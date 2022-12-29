Татуированная «Уэнсдэй» с пивным животом: Джиган исполнил танец из популярного фильма

Напомним, что в начале декабря Денис и Оксана сыграли свадьбу. Они расписались 10 лет назад, но тогда не были богаты, а потому не могли себе позволить масштабное празднование.

Сейчас, когда денег у пары хватает, свадьба была организована по высшему разряду. По оценкам СМИ, на праздник было потрачено более 25 миллионов рублей.