Уехали в Дубай: Марина Юдашкина в модных джинсах предстала с мужем-модельером и дочкой на отдыхе

В этом году внуки часто гостили дома у кутюрье. Однако Новый год звездная семья решила встретить в теплой стране. Юдашкин приехал в Дубай. В соцсети появилось фото, где маэстро предстал с женой, дочкой и зятем. Марина облачилась в модные джинсы в песочном цвете с рубашкой из денима. Все оделись в стиле кэжуал.

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