Ольга Бузова набросилась на Батрутдинова и поцеловала у всех на глазах (фото)

В Москве вечером 29 декабря началась презентация долгожданной комедии «СамоИрония судьбы» от ТНТ. На премьере собрались исполнители главных ролей и их друзья, а также многочисленные журналисты.

Как передает корреспондент портала Teleprogramma.pro Ольга Белова, с большим нетерпением собравшиеся ждали телеведущую Ольгу Бузову, которая в фильме сыграла Галю, а также исполнителя роли Жени Лукашина — Тимура Батрутдинова. И они появились там, причем вместе.

К восторгу собравшихся Ольга обняла резидента Comedy Club, крепко прижала к себе и поцеловала прямо в губы.

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