Ольга Бузова набросилась на Батрутдинова и поцеловала у всех на глазах (фото)

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Телеведущая смутила своим поведением гостей на премьере «СамоИрония судьбы» в Москве.

В Москве вечером 29 декабря началась презентация долгожданной комедии «СамоИрония судьбы» от ТНТ. На премьере собрались исполнители главных ролей и их друзья, а также многочисленные журналисты.

Как передает корреспондент портала Teleprogramma.pro Ольга Белова, с большим нетерпением собравшиеся ждали телеведущую Ольгу Бузову, которая в фильме сыграла Галю, а также исполнителя роли Жени Лукашина — Тимура Батрутдинова. И они появились там, причем вместе.

К восторгу собравшихся Ольга обняла резидента Comedy Club, крепко прижала к себе и поцеловала прямо в губы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Бузова поцеловала Батрутдинова. Фото: Teleprogramma.pro / Ольга Белова

Впрочем, Батрутдинов в этот вечер был столь популярным, что не одна Бузова хотела покрасоваться на его фоне. Другая легенда телепроекта «Дом-2» — Алена Водонаева — тоже прильнула к Тимуру. 

Резидент Comedy обнял Алену сзади, положив ей руки на бедра.

Батрутдинов и Водонаева. Фото: соцсети

Читайте также