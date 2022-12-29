Ольга Бузова набросилась на Батрутдинова и поцеловала у всех на глазах (фото)

В Москве вечером 29 декабря началась презентация долгожданной комедии «СамоИрония судьбы» от ТНТ. На премьере собрались исполнители главных ролей и их друзья, а также многочисленные журналисты.
Как передает корреспондент портала Teleprogramma.pro Ольга Белова, с большим нетерпением собравшиеся ждали телеведущую Ольгу Бузову, которая в фильме сыграла Галю, а также исполнителя роли Жени Лукашина — Тимура Батрутдинова. И они появились там, причем вместе.
К восторгу собравшихся Ольга обняла резидента Comedy Club, крепко прижала к себе и поцеловала прямо в губы.
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Бузова поцеловала Батрутдинова. Фото: Teleprogramma.pro / Ольга Белова
Впрочем, Батрутдинов в этот вечер был столь популярным, что не одна Бузова хотела покрасоваться на его фоне. Другая легенда телепроекта «Дом-2» — Алена Водонаева — тоже прильнула к Тимуру.
Резидент Comedy обнял Алену сзади, положив ей руки на бедра.
Батрутдинов и Водонаева. Фото: соцсети