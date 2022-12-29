Мгновенно стройнят: Картункова в остромодных брюках палаццо и стеганом бомбере появилась на премьере

29 декабря в Москве состоялась премьера комедии «СамоИрония судьбы», которую покажут 31 декабря на канале ТНТ. На мероприятии побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. В этом проекте снялись многие артисты — от Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой до Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

На ковровой дорожке Картункова появилась в черных брюках палаццо и белом стеганом бомбере. Лук дополнила сумка-мешок. Артистка выгодно скрыла изъяны фигуры. Стилисты не раз отмечали, что палаццо стройнят.

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