Мгновенно стройнят: Картункова в остромодных брюках палаццо и стеганом бомбере появилась на премьере

Ольга Картункова уже много лет строит карьеру. Она не скрывает, что раньше имела большой вес, но ей удалось феноменально похудеть. Артистка снимается в шоу «Однажды в России», а в этом году она стала ведущей в новом проекте «Женский клуб». В 44 года звезда не перестает удивлять поклонников не только талантом, но и своими образами.
29 декабря в Москве состоялась премьера комедии «СамоИрония судьбы», которую покажут 31 декабря на канале ТНТ. На мероприятии побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. В этом проекте снялись многие артисты — от Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой до Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.
На ковровой дорожке Картункова появилась в черных брюках палаццо и белом стеганом бомбере. Лук дополнила сумка-мешок. Артистка выгодно скрыла изъяны фигуры. Стилисты не раз отмечали, что палаццо стройнят.
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Многие гости отметили, что Ольга выглядит стильно и даже стройнее, чем раньше. Звезда получила большое количество комплиментов.
Добавим, что среди гостей также предстали Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Алсу, Жанна Мартиросян, Елена Гущина и Наталия Гасанханова, а также другие селебрити.
Ольга Картункова. Фото: Ольга Белова / Teleprogramma.pro