Мгновенно стройнят: Картункова в остромодных брюках палаццо и стеганом бомбере появилась на премьере

Ольга Картункова

Ольга Картункова. Фото: соцсети звезды

Актриса не пропустила закрытый показ новогодней комедии «СамоИрония судьбы».

Ольга Картункова уже много лет строит карьеру. Она не скрывает, что раньше имела большой вес, но ей удалось феноменально похудеть. Артистка снимается в шоу «Однажды в России», а в этом году она стала ведущей в новом проекте «Женский клуб». В 44 года звезда не перестает удивлять поклонников не только талантом, но и своими образами.

29 декабря в Москве состоялась премьера комедии «СамоИрония судьбы», которую покажут 31 декабря на канале ТНТ. На мероприятии побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. В этом проекте снялись многие артисты — от Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой до Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. 

На ковровой дорожке Картункова появилась в черных брюках палаццо и белом стеганом бомбере. Лук дополнила сумка-мешок. Артистка выгодно скрыла изъяны фигуры. Стилисты не раз отмечали, что палаццо стройнят. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие гости отметили, что Ольга выглядит стильно и даже стройнее, чем раньше. Звезда получила большое количество комплиментов. 

Добавим, что среди гостей также предстали Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Алсу, Жанна Мартиросян, Елена Гущина и Наталия Гасанханова, а также другие селебрити. 

Ольга Картункова. Фото: Ольга Белова / Teleprogramma.pro

Читайте также