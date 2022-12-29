Голый живот и губы уточкой: дочка Заворотнюк устроила горячие танцы в Дубае (фото)

Модель Анна Заворотнюк, старшая из детей всеми любимой актрисы Анастасии Заворотнюк, некоторое время назад переехала в Дубай и сейчас готовится к встрече Нового года (а также своего 27-летия) в жарком климате.

В среду, 28 декабря, Анна опубликовала на своей странице в соцсети видеоролик, на котором она снимает себя во время танца. При этом девушка демонстрирует по-восточному откровенный наряд — с голым животом и приоткрытой грудью.

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