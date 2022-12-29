Голый живот и губы уточкой: дочка Заворотнюк устроила горячие танцы в Дубае (фото)

Модель Анна Заворотнюк, старшая из детей всеми любимой актрисы Анастасии Заворотнюк, некоторое время назад переехала в Дубай и сейчас готовится к встрече Нового года (а также своего 27-летия) в жарком климате.
В среду, 28 декабря, Анна опубликовала на своей странице в соцсети видеоролик, на котором она снимает себя во время танца. При этом девушка демонстрирует по-восточному откровенный наряд — с голым животом и приоткрытой грудью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Анна показала голый живот. Фото: соцсети
Известно, что недавно дочка актрисы вышла замуж за молодого человека, с которым состоит в отношениях уже около шести лет. Предположительно, они познакомились во время учебы Анны в США.
Когда стало известно о болезни Анастасии Заворотнюк, ее дочь вернулась в Россию и избранник последовал за ней.