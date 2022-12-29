«Родригез оценил?»: Тодоренко в модном платье с юбкой-баллоном блеснула пышными полушариями груди на шоу «Маска»

Регина Тодоренко уже много лет снимается для ТВ. При этом начинала она свою карьеру как певица. Теперь иногда артистка поет с мужем Владом Топаловым. Пара вместе уже несколько лет. У них подрастают сыновья Михаил и Мир. И хоть телеведущая стала мамой во второй раз лишь летом, она уже активно снимается.
В последнее время Регина регулярно каталась на коньках в рамках «Ледникового периода», поэтому смогла быстро вернуться в форму. Недавно состоялись съемки новогоднего выпуска шоу «Маска», где она сидит в кресле члена жюри.
Для особого случая Тодоренко облачилась в модное платье с юбкой-баллоном. Она выставила напоказ свою пышную грудь. С ней за судейским столом были Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Сергей Лазарев и другие известные персоны.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что кукольный наряд не скрыл прелестей Регины. Многие уверены, что ее формы оценил Родригез, которого на проекте прозвали «главным грудологом».
«Вот это декольте», «Вы так вульгарно одеваться стали», «А выдающаяся грудь — не всегда красиво», «Какая вы сочная», «Родригез оценил?», «Наряд девочки на женщине с двумя детьми», «Ну совсем у вас вкус пропал», «Вот это вы нарядились», — стали писать в Сети.
Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Сергей Лазарев и другие звезды. Фото: соцсети звезды