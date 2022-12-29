«Родригез оценил?»: Тодоренко в модном платье с юбкой-баллоном блеснула пышными полушариями груди на шоу «Маска»

В последнее время Регина регулярно каталась на коньках в рамках «Ледникового периода», поэтому смогла быстро вернуться в форму. Недавно состоялись съемки новогоднего выпуска шоу «Маска», где она сидит в кресле члена жюри.

Для особого случая Тодоренко облачилась в модное платье с юбкой-баллоном. Она выставила напоказ свою пышную грудь. С ней за судейским столом были Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Сергей Лазарев и другие известные персоны.

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