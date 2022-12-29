Киркоров откровенно признался, чему самому главному научила его Пугачева

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«Я хорошую школу прошел в отношениях с Аллой Борисовной. Она мне в свое время давала много советов, наставлений. Как-то сказала: «Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным!» Я эти слова запомнил на всю жизнь и теперь всем их говорю», — сказал артист в интервью изданию МК.