Киркоров откровенно признался, чему самому главному научила его Пугачева

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Поп-король до сих пор помнит совет бывшей жены.

На праздновании дня рождения Аники Керимовой Филипп Киркоров разоткровенничался, говоря о своей бывшей жене, Алле Пугачевой. Он признался, что она многому его научила.

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«Я хорошую школу прошел в отношениях с Аллой Борисовной. Она мне в свое время давала много советов, наставлений. Как-то сказала: «Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным!»  Я эти слова запомнил на всю жизнь и теперь всем их говорю», — сказал артист в интервью изданию МК.

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