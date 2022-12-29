Карен Шахазаров объяснил, почему для него умерший Эдуард Артемьев — Леша

Режиссер Карен Шахназаров признался, что очень тяжело переживает смерть композитора Эдуарда Артемьева, и назвал его уход невосполнимой потерей для российского кино.
«Шокирующая новость для меня. Про Эдуарда… для меня он Леша, в крещении он был Леша, мы всегда его звали Артемьев. Хорошее про него можно говорить бесконечно, потому что это был во всех смыслах изумительный, удивительный и невероятно талантливый человек, невероятно доброжелательный», — сказал Шахназаров.
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Он добавил, что музыка композитора будет еще долго жить в любимых российских фильмах.
«Для меня большая честь, что я оказался в числе тех, кто имел счастье дважды с ним работать. Он написал музыку к фильму «Курьер» и «Городу Зеро». Я искренне приношу соболезнования его замечательной супруге, семье и всем поклонникам кино, потому что это действительно огромная потеря для нашего киноискусства», — приводит слова режиссера телеканал «360».