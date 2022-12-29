Карен Шахазаров объяснил, почему для него умерший Эдуард Артемьев — Леша

Режиссер Карен Шахназаров признался, что очень тяжело переживает смерть композитора Эдуарда Артемьева, и назвал его уход невосполнимой потерей для российского кино.

«Шокирующая новость для меня. Про Эдуарда… для меня он Леша, в крещении он был Леша, мы всегда его звали Артемьев. Хорошее про него можно говорить бесконечно, потому что это был во всех смыслах изумительный, удивительный и невероятно талантливый человек, невероятно доброжелательный», — сказал Шахназаров.