«Ему хорошие гонорары платили»: Сергей Зверев объяснил, почему приемный сын ходил на ток-шоу и скандалил

По словам Зверева-младшего, папа с ним общался только на камеру, а в настоящей жизни совсем сыном не интересовался. Он женился и хотел получить финансовую помощь, но этого не случилось. Не раз наследника звезды видели на ток-шоу, где он нелестно высказывался о том, кто его вырастил. Сергей в интервью Алене Жигаловой признался, что просто отпустил наследника во взрослую жизнь.

«Он тысячу раз просил прощения. Это в кадре он так хорохорится, а за кадром он совсем другой человек. Но деньги победили. Потому что ему хорошие гонорары платили. Ему говорили: если скажешь это, будет столько стоить, а если скажешь это, то будет столько стоить. А если скажешь это, чего не было, это будет стоить гораздо больше. И он соглашался!» — пояснил Зверев.

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