Первый канал покажет праздничный концерт «Русское Рождество»

Православное Рождество – особый день для верующих людей в нашей стране. В этот день, 7 января, в 23.40, Первый канал покажет большой праздничный концерт «Русское Рождество», участие в котором примут самые яркие звезды.

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Песни в их исполнении подарят хорошее настроение и помогут сберечь особую праздничную атмосферу. Это шоу смогут посмотреть россияне во всех уголках страны. Среди участников Рождественского концерта – группа «Земляне», Григорий Лепс, Елена Север, Дима Билан, Любовь Успенская, Валерия и другие знаменитые артисты, сообщает «Русская Медиагруппа».