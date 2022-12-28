«Прям куртизанка на выезде»: Бузова игриво распахнула шубу, сверкнув грудью в мерцающем бюстгальтере

Ольга Бузова уже давно прославилась на всю страну. Она ведет передачи и дает концерты. Артистка стала завидной невестой. Однако пока она не нашла свою любовь. Телеведущая привлекает внимание мужчин, облачаясь в провокационные образы. Недавно для красной дорожки звезда выбрала платье, оголяющее бюст.
Бузова уже готовится к Новому году. Накануне она закупила подарки в ЦУМе и выбрала себе праздничный лук. В соцсети артистка поделилась откровенными кадрами. Она покрасовалась в прозрачном платье на диско-шаре, едва прикрыв сокровенное.
Примечательно, что Ольга также покрасовалась в белоснежной шубе, которую надела на голое тело, показав эротический лиф со стразами, распахнув декольте.
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Поклонники были ошарашены увиденным. Многие подвергли звезду критике. «Прям куртизанка на выезде», «Вам нужна семья, любящий муж и славненький малыш!», «Да уже бы обнаженной вышла, все равно скрывать нечего», «Ну тут уже слов нет», «Оля, до такой степени мужик нужен?» — стали писать пользователи Сети.