«Прям куртизанка на выезде»: Бузова игриво распахнула шубу, сверкнув грудью в мерцающем бюстгальтере

Бузова уже готовится к Новому году. Накануне она закупила подарки в ЦУМе и выбрала себе праздничный лук. В соцсети артистка поделилась откровенными кадрами. Она покрасовалась в прозрачном платье на диско-шаре, едва прикрыв сокровенное.

Примечательно, что Ольга также покрасовалась в белоснежной шубе, которую надела на голое тело, показав эротический лиф со стразами, распахнув декольте.

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