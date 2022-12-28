«Что за сладость»: Бухынбалтэ подловила Салибекова во время поцелуя с новой девушкой на «Поляне» «Дома-2»

На проекте «Дом-2» образовалась новая сладкая парочка. Вернувшийся на телестройку Тигран Салибеков намеревался строить отношения с Анастасией Петраковской, но переключился на 19-летнюю Анастасию Иванову. Миловидная и хрупкая Анастасия, судя по всему, всерьез влюбила в себя Тиграна Салибекова.

Рядом с ней тот просто тает. Кристина Бухынбалтэ поделилась в микроблоге видео, которое доказывает, что Тигран Салибеков питает нежные чувства к миниатюрной Анастасии и не в силах это скрывать.

Своей избраннице Тигран Салибеков преподнес букет красных роз и публично расцеловал, умилив Кристину Бухынбалтэ.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».