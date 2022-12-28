«Сюрприз для себя»: беременная Алиана Устиненко из «Дома-2» озвучила дату гендерпати

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алиана Устиненко на днях рассекретила беременность. Она ждет второго малыша, причем срок беременности уже довольно внушительный. Ребенок Алианы Устиненко появится на свет в апреле.

При этом Алиана Устиненко все еще не знает пол будущего младенца. Выяснить это ей мешали обстоятельства — сначала мучил токсикоз, потом подхватила простуду. Но теперь Алиана Устиненко настроена решительно. Уже совсем скоро она намерена проверить, не подводит ли ее интуиция. Алиане Устиненко кажется, что она ждет девочку. В микроблоге будущая мама озвучила сроки проведения гендерпати, когда тайное станет явным.

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