«Я ведущая»: экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева объяснила, почему вернулась на проект

Стало окончательно известно, кто же заменит беременную Ольгу Орлову на «Доме-2». Пока 45-летняя Ольга Орлова будет в декрете наслаждаться прелестями позднего материнства, вести проект станет 36-летняя его экс-участница Нелли Ермолаева.

Она уже появлялась в эфирах телестройки, вела Лобные. Как выяснилось, это была не разовая акция. В микроблоге Нелли Ермолаева сообщила, что теперь будет вести «Дом-2» на постоянной основе.

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