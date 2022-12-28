Невестка Орбакайте в крохотном платье засветила «межножье» на Гавайях: бесстыдно раскинула ноги при народе

В этом году особенно много внимания приковано к семье Аллы Пугачевой. Примечательно, что певица уехала с детьми в Израиль осенью. А зимой в США оказались ее дочка Кристина Орбакайте и внук Никита Пресняков. Теперь к ним присоединилась и жена Никиты Алена Краснова. Супруги решили отдохнуть и встретить Новый год на Гавайях.
На этот раз Алена стала делиться кадрами с курорта. Она наслаждается отдыхом на знаменитом острове. Блондинка решила отправиться на прогулку. Она облачилась в мини-платье с принтом и завязками на бедрах. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Жена Никиты прогулялась до пляжа, попивая кофе.
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А вот на пляже Краснова решила присесть на песок. Она раздвинула ноги, не прикрыв сокровенное прямо на глазах народа. Невестка Орбакайте наслаждалась закатом. Пользователи Сети посчитали, что она оделась слишком смело.
«Ой, красиво очень», «Какая у вас фигурка», «А вы в курсе, что платье короткое и вы всем трусики показали?», «Никита уже видел, как вы красовались на пляже?», «Ножки длинные, красотища», — стали писать в Сети.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды