Невестка Орбакайте в крохотном платье засветила «межножье» на Гавайях: бесстыдно раскинула ноги при народе

На этот раз Алена стала делиться кадрами с курорта. Она наслаждается отдыхом на знаменитом острове. Блондинка решила отправиться на прогулку. Она облачилась в мини-платье с принтом и завязками на бедрах. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Жена Никиты прогулялась до пляжа, попивая кофе.

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