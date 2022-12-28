Лолита призналась, какие подарки ей дарит новый мужчина

У певицы Лолиты появился новый возлюбленный, который не скупится на дорогие подарки. Например, один из его последних презентов – шикарные часы. Артистка их носит не снимая.
«Это любимый подарил. Что на Новый год подарит, не знаю. Я ничего не заказывала. У нас очень лично все происходит. Я никогда не знаю, что он собирается мне дарить», - призналась звезда.
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По словам Лолиты, у них все прекрасно, но жениться официально они не торопятся.
«А зачем? Я официально не готова вступать в брак. Ребята, это такая волокита: переоформление документов, брачный контракт… Не надо, это все лишнее! Нам и так хорошо!» - приводит слова певицы издание «МК».