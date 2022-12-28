Карл III отомстил Меган и Гарри в своей первой рождественской речи

Однако в итоге Карл не упомянул Сассекских ни в одном предложении. Более того, они не появились и на изображениях, продемонстрированных на экране в ходе выступления короля.

Таким образом, это стало ответом на документальный фильм, который выпустили Гарри и Меган совместно с Netflix. В сериале королевичи рассказали много нелицеприятных подробностей о своих родственниках.

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