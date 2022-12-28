Севастьянова выставила область «бесстыдного треугольника»: возлегла в постели и манит (фото)

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Звезда любит демонстрировать свое роскошное тело в откровенных нарядах, а ее купальники почти всегда обеспечивают «эффект отвисшей челюсти».

В этот раз Севастьянова ошарашила народ снимком в бикини с трусиками, у которых спереди имелся вырез в виде треугольника. Позируя, красотка возлегла в постели и поманила фолловеров своим взглядом.