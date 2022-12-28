Гламурный лук: Алсу в мерцающем костюме с пайетками самого модного цвета сезона спела с певцом El'man

Алсу уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что она прославилась больше 20 лет назад. Певица не перестает выпускать новые треки. В этом году она не раз участвовала в телевизионных шоу. Артистка восхищает поклонников тем, как выглядит в свои 39 лет. Она зачастую хвастается женственными образами.
Примечательно, что Алсу в этом году много путешествовала. Ей даже пришлось опровергать слухи о беременности. Певица на этот раз приняла участие в «VK под шубой». Она впервые за долгое время выпустила фит. Артистка спела с El'man перед публикой. Она предстала в мерцающем костюме с брюками клеш и рубашкой на узле трендового пудрового цвета.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие поразились тому, какая она стройная. Отметим, что артистка является мамой троих детей.
«Как красиво», «Круто! И неожиданно! Реально легкий танцевальный трек», «Алсу не то что не повзрослела, доже помолодела», «Какая вы роскошная», — стали писать пользователи Сети.
Алсу. Фото: соцсети звезды