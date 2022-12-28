Гламурный лук: Алсу в мерцающем костюме с пайетками самого модного цвета сезона спела с певцом El'man

Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Певица выступила на «VK под шубой», представив новый фит. Она снова впечатлила публику своим образом.

Алсу уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что она прославилась больше 20 лет назад. Певица не перестает выпускать новые треки. В этом году она не раз участвовала в телевизионных шоу. Артистка восхищает поклонников тем, как выглядит в свои 39 лет. Она зачастую хвастается женственными образами

Примечательно, что Алсу в этом году много путешествовала. Ей даже пришлось опровергать слухи о беременности. Певица на этот раз приняла участие в «VK под шубой». Она впервые за долгое время выпустила фит. Артистка спела с El'man перед публикой. Она предстала в мерцающем костюме с брюками клеш и рубашкой на узле трендового пудрового цвета. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие поразились тому, какая она стройная. Отметим, что артистка является мамой троих детей.

«Как красиво», «Круто! И неожиданно! Реально легкий танцевальный трек», «Алсу не то что не повзрослела, доже помолодела», «Какая вы роскошная», — стали писать пользователи Сети.

Алсу. Фото: соцсети звезды

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