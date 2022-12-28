Гламурный лук: Алсу в мерцающем костюме с пайетками самого модного цвета сезона спела с певцом El'man

Примечательно, что Алсу в этом году много путешествовала. Ей даже пришлось опровергать слухи о беременности. Певица на этот раз приняла участие в «VK под шубой». Она впервые за долгое время выпустила фит. Артистка спела с El'man перед публикой. Она предстала в мерцающем костюме с брюками клеш и рубашкой на узле трендового пудрового цвета.

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