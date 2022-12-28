Плачущий брат-близнец на коленях целовал руки умершему Александру Пономаренко

26 декабря в Новочеркасске Ростовской области похоронили юмориста Александра Пономаренко. Звезда «Кривого зеркала» умер от рака 24-го числа в возрасте 55 лет, изрядно намучившись в свои последние дни. Его тело предали земле на малой родине – в столице донского казачества.

В день прощания небольшой местный храм был усыпан цветами и траурными венками от местной администрации и друзей, в том числе и от телеведущего Андрея Малахова. Проститься с артистом пришли десятки людей, однако, кроме брата-близнеца Валерия, среди них не было замечено знаменитостей.

Как пишет «Комсомольская правда», после заупокойной молитвы брат умершего юмориста встал у гроба на колени. Валерий старался держаться и не выражать свои чувства публично, но это было крайне сложно. Он целовал руки покойного и что-то шептал. А когда встал, присутствующие увидел покрасневшие от слез глаза звезды юмора.

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Из храма гроб с телом Александра Пономаренко вынесли под аплодисменты. Похоронили артиста на Аллее почетных жителей города, рядом с отцом.