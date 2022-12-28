Михалкова показала призывное тело, раскрывая одежду: голая кожа такая нежная (белье наружу)

39-летняя Юлия Михалкова свела мужчин с ума, выставив в свой аккаунт во «ВКонтакте» снимки из новой фотосессии.
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Артистка смогла на фото похвастаться роскошным телом, стройностью линий и молодостью. Просто удивительно, как ей удается оставаться в такой форме долгие годы! Ведь со временем знаменитость не только не меняется, но становится очаровательнее и интереснее.
На яркой фотографии Михалкова позировала в сверкающих брюках и лифчике, распахнув лохматый жакет и обнажая кожу на животе и в зоне декольте. Фолловеры просто выпали в осадок от этого зрелища, завалив Юлию восторженными отзывами!
Юлия Михалкова. Фото: vk.com/mihalkova.julia