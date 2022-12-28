«Больше, чем друзья»: какой популярный певец завалил Ольгу Бузову цветами

На минувших выходных Ольга Бузова выложила в соцсетях видео, на котором видно, как ее прихожая буквально завалена цветами. Певица тогда не уточнила, от кого получила такой шикарный подарок.

Однако в шоу «МУЗ PRO Новости» уточнили, что презент передал Бузовой Филипп Киркоров. Поп-король решил таким образом поздравить телеведущую с наступающим Новым годом.

«Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…» — говорила она несколько лет назад.

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