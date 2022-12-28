Билеты на выставку «Балабанов» стоят вдвое дороже, чем в Эрмитаж

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Такой популярности не удостаивался, пожалуй, ни один из российских режиссеров. Билеты на выставку стоят в два раза дороже, чем в Эрмитаж, однако поток желающих побывать здесь не иссякает.

По материалам издания Аrgumenti.ru