Билеты на выставку «Балабанов» стоят вдвое дороже, чем в Эрмитаж

Выставка-путешествие «Балабанов» экспонируется в Петербурге уже третий месяц, но ее популярность, похоже, не утихает. «Севкабель Порт» предоставил для выставки три тысячи квадратных метров, на которых развернут маршрут по всем 17 фильмам самого необычного и самобытного постсоветского режиссера, снявшего легендарные «Брат» и «Брат-2».
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Такой популярности не удостаивался, пожалуй, ни один из российских режиссеров. Билеты на выставку стоят в два раза дороже, чем в Эрмитаж, однако поток желающих побывать здесь не иссякает.
По материалам издания Аrgumenti.ru