Что на самом деле происходит с замком Пугачевой и Галкина* и кто там живет

Дом действительно был выставлен на продажу летом этого года. Его предлагали вип-клиентам элитных агентств недвижимости, но спроса не было. Поэтому с осени особняк больше не продается.

Сейчас там живут охранники и обслуживающий персонал. Когда именно Алла Пугачева вернется в Москву — неизвестно. Поговаривают, что в Израиле она собирается покупать собственный дом.

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