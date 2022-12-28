Что на самом деле происходит с замком Пугачевой и Галкина* и кто там живет

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Особняк действительно больше не продается.

В Сети ходит масса слухов о том, что признанный в России иноагентом Максим Галкин* якобы продает свой шикарный замок в подмосковной деревне Грязь. Однако журналисты kp.ru выяснили, что это всего лишь сплетни.

Дом действительно был выставлен на продажу летом этого года. Его предлагали вип-клиентам элитных агентств недвижимости, но спроса не было. Поэтому с осени особняк больше не продается.

Сейчас там живут охранники и обслуживающий персонал. Когда именно Алла Пугачева вернется в Москву — неизвестно. Поговаривают, что в Израиле она собирается покупать собственный дом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также