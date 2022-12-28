Внучка Чарли Чаплина призналась, что она думает о «плохих русских парнях»

Внучка легендарного комика Чарли Чаплина, Уна Чаплин, - тоже актриса. В числе ее последних работ – роль в сериале «Госизмена», в котором она играет жену агента британской разведки.

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По сценарию, муж ее героини начинает крутить роман с русской шпионкой. В интервью одному из западных изданий Уна рассказала о том, что подобные сюжеты ей не нравятся.