Стало известно, какой дресс-код должны соблюдать сотрудники Ким Кардашьян

Американская модель и теледива Ким Кардашьян дала большое интервью подкасту Энджи Мартинес. Для записи беседы радиоведущая явилась в офис светской львицы и увидела, что у местных сотрудников есть определенный дресс-код.
«Все люди, которые здесь работают, хорошо сочетают цвета, — сказала Энджи. — Это сделано намеренно?»
«Абсолютно. У меня заведена униформа, — ответила Ким. — Хотя это не похоже на униформу. Это просто определенная цветовая палитра».
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Она рассказала, что выдает сотрудникам справочник, в котором указаны разрешенные на работе цвета: серый, вересковый серый, черный, темно-синий, белый, кремовый, хаки.
«Мы можем придерживаться всех нейтральных цветов. Не так много цветовых запретов», - отметила Кардашьян.
Итак, делаем вывод – ничего яркого и кричащего 42-летняя Кимберли не любит. Осталось понять, чем занимаются сотрудники ее офиса, кроме как носят правильную одежду…