Стало известно, какой дресс-код должны соблюдать сотрудники Ким Кардашьян

Американская модель и теледива Ким Кардашьян дала большое интервью подкасту Энджи Мартинес. Для записи беседы радиоведущая явилась в офис светской львицы и увидела, что у местных сотрудников есть определенный дресс-код.

«Все люди, которые здесь работают, хорошо сочетают цвета, — сказала Энджи. — Это сделано намеренно?»

«Абсолютно. У меня заведена униформа, — ответила Ким. — Хотя это не похоже на униформу. Это просто определенная цветовая палитра».

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