Внук-музыкант Боба Марли умер в возрасте 31 года

Внук легендарного исполнителя регги Боба Марли - Джо Мерса Марли, который так же был музыкантом, - скончался в возрасте 31 года. Информацию об этом журналу Rolling Stone подтвердил официальный представитель артиста.

Подробностей о том, как это произошло, немного. По неподтвержденным данным, утром 27 декабря молодого человека нашли без сознания в машине во Флориде (США). Якобы он скончался от приступа астмы. Сообщается, что у Джо остались жена и дочь.