Внук-музыкант Боба Марли умер в возрасте 31 года

Джо Мерса Марли

Джо Мерса Марли (1991-2022). Фото: Global Look Press

Джо Мерсу Марли нашли без сознания в машине.

Внук легендарного исполнителя регги Боба Марли - Джо Мерса Марли, который так же был музыкантом, - скончался в возрасте 31 года. Информацию об этом журналу Rolling Stone подтвердил официальный представитель артиста.

Подробностей о том, как это произошло, немного. По неподтвержденным данным, утром 27 декабря молодого человека нашли без сознания в машине во Флориде (США). Якобы он скончался от приступа астмы. Сообщается, что у Джо остались жена и дочь.

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Погибший был исполнителем регги, как и его знаменитый дедушка, и еще несколько членов их семьи. В 2014 году он выпустил короткоиграющий альбом собственного сочинения.

Добавим, что Джо был сыном Стивена Марли – так же музыканта и обладателя «Грэмми».

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