Чтобы не превращать оружие в фетиш: Кэмерон рассказал о вынужденном сокращении «Аватара-2»

Знаменитый режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон, в копилке достижений которого уже есть немало великих фильмов, таких, как «Титаник» и первая часть «Аватара», сообщил, что его последнее творение — «Аватар: Путь воды» — могло быть на 10 минут длиннее.

Убрать эти 10 минут решили ради того, чтобы показывать меньше сцен с оружием и его использованием, ведь в США, как известно, это сейчас очень больная тема.

Кэмерон признался, он не хочет в нынешних условиях превращать оружие в фетиш, как это было с «Терминатором» в 1980-х годах. И ради этого «сокращения вооружений» готов даже пожертвовать экшеном.