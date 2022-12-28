Михалкова ловко сверкнула «межножным пространством» в задорной позе: мужчины стонут (фото)

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Знаменитость обладает хрупкой фигурой, но при этом аппетитными частями тела, что хорошо видно на ее фотографиях в соцсетях.

Одна из них вызвала настоящий ажиотаж в Сети, мужчины буквально стонут, когда видят этот кадр.

На снимке во «ВКонтакте» Михалкова дефилирует по подземной парковке в сапогах на высокой шпильке, сверкая «межножным пространством».