Михалкова ловко сверкнула «межножным пространством» в задорной позе: мужчины стонут (фото)

Юлия Михалкова в последнее время впечатляет своим изяществом и красотой. Звезда, безусловно, всегда была привлекательна и безупречна. Но в 39 лет она совершила настоящий марш-бросок в сторону совершенства.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети
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Знаменитость обладает хрупкой фигурой, но при этом аппетитными частями тела, что хорошо видно на ее фотографиях в соцсетях.
Одна из них вызвала настоящий ажиотаж в Сети, мужчины буквально стонут, когда видят этот кадр.
На снимке во «ВКонтакте» Михалкова дефилирует по подземной парковке в сапогах на высокой шпильке, сверкая «межножным пространством».