Влад Кадони из «Дома-2» перенес серьезную операцию

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони рассказал своим подписчикам в соцсетях, что перенес серьезную операцию на позвоночнике. Звезда уже отошел от наркоза и чувствует себя хорошо.

«Оперировали спину. И для шутников про «сидеть» — нет, геморроя у меня нет и не было», — подчеркнул он.