Влад Кадони из «Дома-2» перенес серьезную операцию

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони рассказал своим подписчикам в соцсетях, что перенес серьезную операцию на позвоночнике. Звезда уже отошел от наркоза и чувствует себя хорошо.
«Оперировали спину. И для шутников про «сидеть» — нет, геморроя у меня нет и не было», — подчеркнул он.
Кадони также добавил, что ему пришлось перенести госпитализацию из-за съемок в шоу «Наследники и самозванцы». Правда, звезда «Дома-2» вылетел из проекта одним из первых - участники разоблачили его.
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