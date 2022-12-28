Александр Пономаренко прислал жене сообщение и подарок с того света

Жена звезды «Кривого зеркала» Александра Пономаренко рассказала, что получила подарок и сообщение от бывшего мужа через несколько дней после его смерти. Артист предвидел свою скорую смерть и позаботился об этом заранее.
«Такое впечатление, что он предвидел свою смерть. Поэтому заказал подарок заранее. Уже после его смерти пришел от него букет с открыткой. В ней Саша написал, что всегда будет рядом…», - рассказала Анна.
Букет от Александра Анна поставила возле новогодней елки. Поверить в уход любимого она не может до сих пор.
Пономаренко, напомним, скончался от онкологии на минувших выходных. У него была четвертая стадия рака желудка, шансов выжить не было.
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