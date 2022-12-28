Александр Пономаренко прислал жене сообщение и подарок с того света

Букет от Александра Анна поставила возле новогодней елки. Поверить в уход любимого она не может до сих пор.

Пономаренко, напомним, скончался от онкологии на минувших выходных. У него была четвертая стадия рака желудка, шансов выжить не было.

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