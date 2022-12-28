Пугачева по срочному делу мчит в Россию: в замке убрались и ждут без Галкина*

Политик Роман Худяков рассказал своим подписчикам в соцсетях свежую информацию об Алле Пугачевой. По сведениям его инсайдеров, Примадонна все-таки нашла покупателя на замок в Грязи.
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И хотя дом фактически принадлежит ее мужу Максиму Галкину*, именно она будет проводить сделку в России. Тайно, без супруга и детей ее уже ждут в имении, которое подготовили лучшим образом к приезду звезды.
Личное присутствие Пугачевой, по словам Худякова, потребовал новый владелец, ведь не секрет, что сейчас такие дела можно решить в режиме онлайн. Он планирует записать на видео момент соглашения и показать публике сей факт в качестве шоу.
Дом покупатель планирует использовать в коммерческих целях, зарабатывая на имени прежних владельцев.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.