«Победит Россия и добро»: потомок Мессинга раскрыл неизвестное предсказание Ванги

Она сообщила Дмитрию, что миру суждено увидеть конфликты. И после них Россия займет особое место в истории.

«Будут слезы, будет кровь, но победит Россия, будет на первом месте. С ней будут считаться все страны мира, победит Россия и добро», - якобы сказала Ванга потомку Мессинга.

После этого прорицательница сомкнула руки на груди, затушив пламя водой и испарилась.