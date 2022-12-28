«Победит Россия и добро»: потомок Мессинга раскрыл неизвестное предсказание Ванги

В программе Первого канала «Пусть говорят» внебрачный сын экстрасенса Вольфа Мессинга Дмитрий рассказал о пророчестве, которое ему выдала Ванга.
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Как утверждает потомок известного предсказателя, он перенял дар своего отца. А ясновидящая явилась к нему в виде образа. В правой руке она держала огонь, а в левой воду.
Она сообщила Дмитрию, что миру суждено увидеть конфликты. И после них Россия займет особое место в истории.
«Будут слезы, будет кровь, но победит Россия, будет на первом месте. С ней будут считаться все страны мира, победит Россия и добро», - якобы сказала Ванга потомку Мессинга.
После этого прорицательница сомкнула руки на груди, затушив пламя водой и испарилась.