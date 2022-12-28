Выставка прекрасного: Севастьянова красиво уложила бюст в декольте – плотность выглядывает (фото)

Гимнастка Каролина Севастьянова очаровала фолловеров ночным снимком. Звезда сделала селфи в декольтированном наряде, который не скрыл пышности ее бюста.
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Роскошная красотка так интересно уложила свою грудь в одеяние, что плотность ее не могла не привлекать внимание.
Отметим, что Каролина Севастьянова много лет держит форму, хотя спортивную карьеру завершила. Знаменитость ежедневно тренируется и делает растяжку, соблюдая при этом диету. Впрочем, иногда она устраивает себе читмил. Например, недавно она показала подписчикам, как лакомится бургером.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети