Выставка прекрасного: Севастьянова красиво уложила бюст в декольте – плотность выглядывает (фото)

Роскошная красотка так интересно уложила свою грудь в одеяние, что плотность ее не могла не привлекать внимание.

Отметим, что Каролина Севастьянова много лет держит форму, хотя спортивную карьеру завершила. Знаменитость ежедневно тренируется и делает растяжку, соблюдая при этом диету. Впрочем, иногда она устраивает себе читмил. Например, недавно она показала подписчикам, как лакомится бургером.