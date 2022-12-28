«Без сверхдоходов можно обойтись»: миллионные гонорары SHAMANа предложено сильно урезать

«Без сверхдоходов можно обойтись»: миллионные гонорары SHAMANа предложено сильно урезать

SHAMAN. Фото: Global Look Press

С такой оригинальной инициативой вышел политик Роман Худяков.

Политик Роман Худяков заявил, что такой талантливый певец, как SHAMAN не должен стать заложником денег. Они, по его мнению, мгновенно развращают артистов, которые из-за вседозволенности впадают в различного рода пороки и портят свою жизнь.

«Без сверхдоходов можно обойтись», - сказал Худяков.

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Худяков предложил продюсеру SHAMANа забирать себе основную часть гонорара, а артисту выдавать минимум, который необходим для достойной жизни. По его данным, SHAMANу платят от 3,5 до 10 миллионов рублей за концерт.

«Так поступил импресарио Элвиса Пресли, сделав его банкротом, и таким образом продлив ему жизнь в качестве звезды. Хотя поначалу давал все, и это очень плохо повлияло на певца», - написал в соцсетях Худяков.

Политик заявил, что сам SHAMAN был бы не против этой инициативы, поскольку денег он не считает.

Впрочем, есть и более действенный способ спасти артистов от денежной беды, считает Худяков, — это возродить Москонцерт и ОБХСС, которые ограничивают аппетиты звезд.

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