«Без сверхдоходов можно обойтись»: миллионные гонорары SHAMAN предложено сильно урезать

Худяков предложил продюсеру SHAMAN забирать себе основную часть гонорара, а артисту выдавать минимум, который необходим для достойной жизни. По его данным, SHAMAN платят от 3,5 до 10 миллионов рублей за концерт.

«Так поступил импресарио Элвиса Пресли, сделав его банкротом, и таким образом продлив ему жизнь в качестве звезды. Хотя поначалу давал все, и это очень плохо повлияло на певца», — написал в соцсетях Худяков.

Политик заявил, что сам SHAMAN был бы не против этой инициативы, поскольку денег он не считает.

Впрочем, есть и более действенный способ спасти артистов от денежной беды, считает Худяков, — это возродить Москонцерт и ОБХСС, которые ограничивают аппетиты звезд.