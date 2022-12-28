«Без сверхдоходов можно обойтись»: миллионные гонорары SHAMAN предложено сильно урезать

Политик Роман Худяков заявил, что такой талантливый певец, как SHAMAN не должен стать заложником денег. Они, по его мнению, мгновенно развращают артистов, которые из-за вседозволенности впадают в различного рода пороки и портят свою жизнь.
«Без сверхдоходов можно обойтись», — сказал Худяков.
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Худяков предложил продюсеру SHAMAN забирать себе основную часть гонорара, а артисту выдавать минимум, который необходим для достойной жизни. По его данным, SHAMAN платят от 3,5 до 10 миллионов рублей за концерт.
«Так поступил импресарио Элвиса Пресли, сделав его банкротом, и таким образом продлив ему жизнь в качестве звезды. Хотя поначалу давал все, и это очень плохо повлияло на певца», — написал в соцсетях Худяков.
Политик заявил, что сам SHAMAN был бы не против этой инициативы, поскольку денег он не считает.
Впрочем, есть и более действенный способ спасти артистов от денежной беды, считает Худяков, — это возродить Москонцерт и ОБХСС, которые ограничивают аппетиты звезд.