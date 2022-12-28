Разочарование года: приквел «Ведьмака» не понравился пользователям Netflix

В отличие от ставшего невероятно популярным сериала «Уэнсдэй», вышедший на том же стриминговом сервисе Netflix мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» мгновенно разочаровал зрителей.

Приквел «Ведьмака», действие которого происходит за 1200 лет до событий основного сериала, вышел на экраны 25 декабря и успел получить низкие оценки как со стороны простых любителей кино, так и критиков.

В чем же «облажались» создатели сериала? Во-первых, это сценарий, который, по мнению зрителей, позорит полюбившуюся им франшизу. Во-вторых, это актерская игра, и, в-третьих, абсолютно невпечатляющие спецэффекты.

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