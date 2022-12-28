А мама выглядит как подружка: «Татушка» Юля Волкова показала 15-летнего сына

С тех пор, как российская группа «Тату» взошла на пик своей популярности в родной стране, прошло уже около 20 лет. За это время одна из участниц группы, Юлия Волкова, почти не изменилась внешне, но в ее жизни произошли немалые изменения.

Сложно представить, но сейчас темненькая «татушка» - мама двух взрослых детей. Ее дочка Вика недавно отпраздновала свое совершеннолетие, а 27 декабря Юля поздравила с 15-летием сына Самира.

«Любимый мой, сынок. С днем рождения. Сегодня тебе 15 лет, ты уже взрослый совсем! Оставайся таким же добрым, отзывчивым, веселым. Самое главное - крепкого здоровья тебе, сил, терпения, мудрости. Иди к своим целям и мечтам, у тебя все получится. Пусть в твоей жизни будут только настоящие друзья, достойные, верные и преданные. Фарта тебе, везения и побед во всех начинаниях», - пожелала певица.

Она призналась, что очень любит сына и гордится им.

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