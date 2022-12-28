«У меня паспорт всегда наготове был»: Дмитрий Дибров признался, что мечтал стать мужем Ларисы Гузеевой

Звезда фильма «Жестокий романс» Лариса Гузеева в свое время считалась одной из самых красивых отечественных актрис и мечтой многих мужчин. По признанию телеведущего Дмитрия Диброва, в молодости он тоже мечтал о том, что красавица Лариса обратит на него внимание.
«В Ростове ходил, у меня паспорт всегда наготове был. А ну-ка когда-нибудь Гузеева скажет: «Я вас люблю, молодой человек, пойдемте в ЗАГС». Но она этого не говорила никогда», — признался Дибров за кулисами Первого канала.
Как сообщает KP.RU, 63-летняя Лариса Гузеева в ответ заявила, что Дмитрий навсегда останется ее любовью.
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Напомним, что зрители Первого смогут увидеть Ларису Гузееву в новогоднюю ночь — она вошла в число ведущих, которым выпала удача поддерживать атмосферу праздника на шоу «Двадцать лет спустя».
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В новогоднем концерте в этом году примут участие самые популярные любимые певцы и музыкальные коллективы 2000-х годов: Иванушки International», «Руки Вверх!», «Дискотека Авария», «Uma2rman», Стас Михайлов, Елена Ваенга и многие другие.