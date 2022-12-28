«У меня паспорт всегда наготове был»: Дмитрий Дибров признался, что мечтал стать мужем Ларисы Гузеевой

Звезда фильма «Жестокий романс» Лариса Гузеева в свое время считалась одной из самых красивых отечественных актрис и мечтой многих мужчин. По признанию телеведущего Дмитрия Диброва, в молодости он тоже мечтал о том, что красавица Лариса обратит на него внимание.

«В Ростове ходил, у меня паспорт всегда наготове был. А ну-ка когда-нибудь Гузеева скажет: «Я вас люблю, молодой человек, пойдемте в ЗАГС». Но она этого не говорила никогда», — признался Дибров за кулисами Первого канала.

Как сообщает KP.RU, 63-летняя Лариса Гузеева в ответ заявила, что Дмитрий навсегда останется ее любовью.

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