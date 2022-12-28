Отдых по-королевски: Ксения Бородина в Таиланде поселилась на роскошной вилле с кинотеатром

Телеведущая Ксения Бородина благополучно пережила череду декабрьских съемок во всевозможных новогодних передачах и смогла отправиться в отпуск вместе со своими дочерьми - Марусей и Теоной, а также своей мамой. В качестве места отдыха они выбрали Таиланд.

Семью Ксении ждут долгие заслуженные каникулы, а потому они привезли с собой целую гору чемоданов, которую звезда продемонстрировала своим подписчикам в соцсети.

На огромной вилле, которую арендовала Бородина, гостей встречали цветами и угощениями. Ксения уже успела показать своим поклонникам самые главные «фишки» этого дома: просторные комнаты, длинные коридоры, бассейн, домашний кинотеатр и даже лифт.

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