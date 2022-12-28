Не Женщина-кошка, а кот Бегемот: Алена Водонаева в черной шапке-маске прокатилась на метро

Телеведущая и модель Алена Водонаева давно известна своей любовью ко всему мрачному и таинственному. 27 декабря она решила прогуляться по Москве, спрятав лицо под черной маской-шапкой.

Многие подписчики разглядели в этом образе знаменитую Женщину-кошку. Сама Алена, впрочем, считает, что шапочка с черными стоячими ушами и прорезями для глаз помогла ей перевоплотиться в булгаковского кота Бегемота.

Водонаева-Бегемот побывала возле музея им. Булгакова на Большой Садовой. И даже сфотографировалась на фоне таблички с адресом из романа «Мастер и Маргарита».

«Хочется верить в то, что сзади стоит Фагот (Коровьев). Когда я обернулась, его уже не было там», - рассказала она.

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