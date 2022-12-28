В прозрачной кофточке и без нижнего белья: дочь Любови Успенской поздравила себя с днем рождения

Дочь знаменитой певицы Любови Успенской, которая не так давно решила пойти по стопам матери и делает это весьма успешно, 27 декабря отметила свой 33-й день рождения. В этот день Татьяна Плаксина удивила своих подписчиков в соцсети весьма откровенным фото.

На снимке Татьяна запечатлена в блестящей серебристой юбке и прозрачной кофточке, украшенной кристалами. Бюстгальтера под кофточкой не наблюдается.

«С днем рождения меня», - написала девушка по-английски.

Напомним, что Плаксина этой осенью впервые начала выходить на сцену вместе с Любовью Успенской и исполнять ее песни. Поклонники, присутствующие на концертах, удивляются: до чего же дочь «королевы русского шансона» похожа на маму - и внешностью, и голосом.