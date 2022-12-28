Регина Тодоренко расплакалась из-за неприятности, случившейся с ее старшим сыном

Регина Тодоренко и ее сын Миша

Регина Тодоренко и ее сын Миша. Фото: соцсети

Заботливая мама не знала, как помочь малышу.

Телеведущая, актриса и певица Регина Тодоренко  27 декабря поделилась со своими подписчиками переживаниями из-за того, что приключилось рано утром с ее четырехлетним сыном Мишей.

«Я сегодня плакала от того, что у сына в пальце заноза. Он орал, а я не могла ее вытащить, и орала, и плакала от бессилия», - рассказала звезда.

К счастью, от занозы все же удалось избавиться, и в семье воцарился мир.

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Напомним, что у Тодоренко и ее супруга Влада Топалова подрастает двое сыновей - Михаил, которого они с супругом часто называют «Майклом», а также кроха Мирослав - ему еще нет и года.

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