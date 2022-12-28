Две родственные души: Ефременкова показала трогательное видео со своего свидания

Звезды знаменитой телестройки Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур вместе уже четыре года. В сентябре они стали родителями мальчиков-близнецов. Казалось бы, чувство влюбленности отошло на второй план.

Но сегодня в личном блоге красотка поделилась романтическим видео со своим бойфрендом. На кадрах они нежно целуются в центре Москвы.