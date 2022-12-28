Две родственные души: Ефременкова показала трогательное видео со своего свидания

Звезды знаменитой телестройки Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур вместе уже четыре года. В сентябре они стали родителями мальчиков-близнецов. Казалось бы, чувство влюбленности отошло на второй план.
Но сегодня в личном блоге красотка поделилась романтическим видео со своим бойфрендом. На кадрах они нежно целуются в центре Москвы.
«Так хочется, чтобы каждый в этом мире обрел свою родственную душу, свою половинку! Я каждому, кто одинок, от всей души этого желаю! Кто тут у меня уже нашел свою вторую половинку, а кто еще одинок, интересно, кого больше?» — спросила девушка.
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С появлением детишек у звездной пары кардинально изменилась жизнь. Все свободное время они стараются посвящать малышам. Но о друг друге молодые родители стараются не забывать и радовать друг друга приятными сюрпризами. Юлия и Мондезир отлично справляются со своими делами и не устают радовать поклонников милыми фото.