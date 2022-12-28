Маше красят ноготки: Лера Кудрявцева нарядила подросшую дочку в твидовое платье с бантом для семейного вечера

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в России. Она не скрывает, что еще в 18 лет переехала в Москву. Тогда вышла замуж за Сергея Ленюка и родила сына Жана. Но этот союз был не долгим. Потом свою любовь она встретила в уже зрелом возрасте. Звезда состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, которому родила дочку Марию.
Примечательно, что Лера в декабре особенно много работает. Она ездит на съемки и ведет концерты. Однако 28 декабря телеведущая устроила семейный вечер. Она засняла себя сестрой и мамой. А вот Четырехлетняя Мария нарядилась в твидовое платье с бантом. Она вышла к гостям, чтобы покрасоваться.
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Потом ей стали красить ногти. Кроха выставила вперед ручку, чтобы каждый ноготок стал цветным. Оказалось, что кто-то принес набор химика. Они стали делать эксперименты.
«Моя принцесса», – восхитилась Лера.
Поклонники осыпали телеведущую комплиментами. Многие отметили, что у нее дружная семья. Особенно много теплых слов было в адрес Маши. Девочка быстро растет и не перестает восхищать подписчиков своих родителей.
Мария Макарова, Лера Кудрявцева с родными. Фото: соцсети звезды