Маше красят ноготки: Лера Кудрявцева нарядила подросшую дочку в твидовое платье с бантом для семейного вечера

Примечательно, что Лера в декабре особенно много работает. Она ездит на съемки и ведет концерты. Однако 28 декабря телеведущая устроила семейный вечер. Она засняла себя сестрой и мамой. А вот Четырехлетняя Мария нарядилась в твидовое платье с бантом. Она вышла к гостям, чтобы покрасоваться.

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Потом ей стали красить ногти. Кроха выставила вперед ручку, чтобы каждый ноготок стал цветным. Оказалось, что кто-то принес набор химика. Они стали делать эксперименты.