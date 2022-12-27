«Люди найдут свое место в этом мире»: Тамара Глоба предрекла глобальные изменения в 2023 году

Глоба также рассказала, что Россию и мир в наступающем 2023 году ждут глобальные изменения, которые затронут всех.

«Чем интересен следующий год? Он дает буквально такие переломы и перемены, когда с одной стороны будет много миграции, люди найдут свое место в этом мире.

Однако он будет такой, как американские горки. Плутон, начиная с конца марта, зайдет в Водолей на несколько месяцев. И вот это вот и есть взрыв пассионарности народов, это относится и к России, и ко всем странам мира, которые будут желать и требовать свободы.

Свободы определения, свободы личной, свободы не той, которую раньше требовали. Это буквально стремление старый мир убрать и начать новую жизнь», – поделилась эксперт.