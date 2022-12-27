Самойлова и Джиган уехали с детьми в Дубай на Новый год: трехметровая елка сразу ужаснула – слишком скромно

Джиган уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Однако не менее известной стала его жена Оксана Самойлова, которая занимается своим бизнесом и растит четверых детей. В этом году они не раз ездили в отпуск. А в декабре пара устроила свадьбу. Хоть они 10 лет назад и расписались в ЗАГСе, банкета у них не было. Рэпер исполнил мечту возлюбленной.
На этот раз пара улетела, но не в медовый месяц, а в обычную поездку. Новый год они решили отпраздновать в Дубае. В этом году курорт стал особенно популярным. Самойлова сразу купила елку, но искусственное дерево ее расстроило. Оно было меньше их пятиметровой домашней елки, а также не такое пышное. Она за 15 минут ее нарядила, использовав игрушки в алых тонах.
«Знакомьтесь – самая уродская елка в нашей жизни! Другой просто нет. В магазинах пусто, а эта еще и дорогущая. Ну хоть будет, куда подарки сложить» – посетовала Оксана.
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А вечером звездная семья отправилась в ресторан. Они собрались за большим столом. Двухлетний Давид подарил маме цветы. А вот шестилетняя Майя уснула прямо за столом. Самойлова не упустила возможности, чтобы посмеяться над дочкой. Примечательно, что остальные дети спокойно поужинали в кругу родных.
Джиган и Самойлова с детьми. Фото: соцсети звезды