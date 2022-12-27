Самойлова и Джиган уехали с детьми в Дубай на Новый год: трехметровая елка сразу ужаснула – слишком скромно

На этот раз пара улетела, но не в медовый месяц, а в обычную поездку. Новый год они решили отпраздновать в Дубае. В этом году курорт стал особенно популярным. Самойлова сразу купила елку, но искусственное дерево ее расстроило. Оно было меньше их пятиметровой домашней елки, а также не такое пышное. Она за 15 минут ее нарядила, использовав игрушки в алых тонах.

«Знакомьтесь – самая уродская елка в нашей жизни! Другой просто нет. В магазинах пусто, а эта еще и дорогущая. Ну хоть будет, куда подарки сложить» – посетовала Оксана.

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